Масований обстріл Харкова та візит Кулеби до Китаю. Головне за 24 липня

Окупанти шість разів атакували Харків

Масований обстріл Харкова, візит Кулеби до Китаю, Чехія запускає нову ініціативу із закупівлі снарядів для України. «Главком» склав добірку новин 24 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків

Закордонні філії державного підприємства «Документ» сьогодні, 24 липня, відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Чехія запускає нову ініціативу із закупівлі снарядів для України

Чехія запускає новий проєкт щодо постачання артилерійських снарядів Збройним силам України. За словами очільниці Міноборони, у проєкті під робочою назвою «Ініціатива-2025» братимуть участь п'ять збройових компаній, які вже постачають боєприпаси ЗСУ.

Попередньо у проєкті братимуть участь Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE та DSS.

Зараз Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони збирає інформацію від збройових компаній щодо того, яку кількість боєприпасів вони зможуть надати Україні.

Масований обстріл Харкова

Сьогодні, 24 липня, окупанти шість разів атакували Харків. Внаслідок п'ятого ракетного удару по Харкову постраждали шестеро людей.

Під час шостої атаки окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови.

Як стало відомо згодом, двоє людей постраждали внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби.

Візит Кулеби до Китаю

Україна готова вести переговори з російською стороною, одак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».

Білоруські хакери атакували українські органи місцевого самоврядування

Хакери з Білорусі здійснили кібератаку на українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування.

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.