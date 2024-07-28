Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені

У всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії, медики проводять дообстеження

Російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Пошкоджені будинки, є поранені. Наразі ушпиталено трьох постраждалих 2007, 1991 та 1949 р.н.», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.

Нагадаємо, у суботу 27 липня ворог обстріляв Глухівську громаду Сумщини реактивними системами залпового вогню. Поранені 10 осіб, серед яких є діти.

Як повідомлялося, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням.

У будівлі обвалилися декілька поверхів. За інформацією журналістів, у результаті ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів, на яких працівники виїжджали на розміновувати поля.

До слова, Австрія продовжує надавати медичну допомогу Україні, прийнявши на лікування трьох онкохворих дівчаток з дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер.