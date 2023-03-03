Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко

Літаки йдуть з напряму Донецька та Єйська

Сьогодні зранку, 3 березня, у Маріуполі спостерігається активність російської авіації. У цей час помічений рух цивільних вантажівок окупантів в бік Ростова-на-Дону. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Ранок в Маріуполі 03.03.23. Російська авіація заходить в бік Запоріжжя. Повідомляють, що літаки йдуть з напряму Донецька та Єйська. В той самий час активний рух цивільних вантажівок в бік Ростова-на-Дону до корка на трасі та кордоні з Московією», – написав Андрющенко.

За його словами, прибуття цивільних вантажів в Маріуполь спало майже до нуля. Лише фіксують «транзит» в Крим.

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Нагадаємо, розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.