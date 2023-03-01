Американський літак «судного дня» прибув у Європу

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку.

Борт призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет

Літак E-6B Mercury, який має статус «повітряного командного пункту» Стратегічного командування ЗС США прибув у Європу. Ще його називають літаком «судного дня». Про це йдеться у Twitter командування військ США у Європі.

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«Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що екіпаж борту зустрівся з послом Сполучених Штатів у Ісландії Керрін Патман та іншими членами дипломатичної та військової спільноти.

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Що відомо про літак «судного дня»

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку.

Борт призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio, кожен з яким може нести до 24 ракет Trident II D5 з ядерними боєголовками.

Сам E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатен розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год. Максимальна висота для цього – 12,8 км. Практична дальність становить – 11 760 км.

Нагадаємо, винищувачі США перехопили чотири російські військові літаки, включно з Ту-95, у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски.