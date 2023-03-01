Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американський літак «судного дня» прибув у Європу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський літак «судного дня» прибув у Європу
E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку.
фото: командування військ США у Європі/Твіттер

Борт призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет

Літак E-6B Mercury, який має статус «повітряного командного пункту» Стратегічного командування ЗС США прибув у Європу. Ще його називають літаком «судного дня». Про це йдеться у Twitter командування військ США у Європі.

«Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що екіпаж борту зустрівся з послом Сполучених Штатів у Ісландії Керрін Патман та іншими членами дипломатичної та військової спільноти.

Що відомо про літак «судного дня»

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку.

Борт призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio, кожен з яким може нести до 24 ракет Trident II D5 з ядерними боєголовками.

Сам E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатен розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год. Максимальна висота для цього – 12,8 км. Практична дальність становить – 11 760 км.

Нагадаємо, винищувачі США перехопили чотири російські військові літаки, включно з Ту-95, у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски.

Теги: літак США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вказали, за скільки часу Іран може виготовити матеріали до ядерної зброї
США вказали, за скільки часу Іран може виготовити матеріали до ядерної зброї
Сьогодні, 09:01
Державний секретар США Ентоні Блінкен відбув із візитом до Казахстану
Державний секретар США пообіцяв активну підтримку Казахстану
Вчора, 12:12
Чому Україна не отримала допомогу від Заходу ще до початку вторгнення: роз'яснення США
Чому Україна не отримала допомогу від Заходу ще до початку вторгнення: роз'яснення США
27 лютого, 16:49

Соціум

Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото
Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото
Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини
Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини
У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу
У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу
Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих
Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих
Американський літак «судного дня» прибув у Європу
Американський літак «судного дня» прибув у Європу
Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні
Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
13K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8814
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8744
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш
8697
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту