Росія поставила на чолі Центрального округу генерала, який нищив Маріуполь

Чутки про призначення Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу ходили давно

Російська влада знову змінили командувача Центрального військового округу. Посаду зайняв генерал-лейтенант російської армії Андрій Мордвічев. Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше посаду командувача обіймав генерал-полковник Олександр Лапін. Він також командував угрупуванням окупантів «Центр» в Україні. На початку січня Лапіна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ.

Чутки про призначення Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу ходили давно. Тепер відповідний запис з'явився у російській базі «Спарк».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мордвічев був одним з командувачів, який керував штурмом Маріуполя. За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: «1-й армійський корпус народної міліції», низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань «днр», батальйони танковий і «Сомалі», розвідбатальйон «Спарта» та підрозділи ПВК «Вагнер». У боях він отримав поранення, а наприкінці березня у Росії навіть повідомляли про його загибель.

Фейк про смерть Мордвічева спростував голова Чечні Рамзан Кадиров. Він опублікував відео з російським генералом. На кадрах Кадиров і Мордвічев обіймаються, а голова Чечні називає окупанта «найкращим командувачем».

Варто зазначити, що між Кадировим та колишнім командувачем Центральним військовим округом Лапіним був конфлікт. Глава Чечні критикував військового, називав «бездарам» та заявляв, що той «відсиджується в Луганську».