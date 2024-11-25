Начальник Генштабу розповів, як ЗСУ зірвали плани ворога на запорізькому напрямку

Баргилевич не виключає, що російські війська спробують наростити свої сили на запорізькому напрямку

Нещодавно російські окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України на запорізькому напрямку, щоб перехопити ініціативу на фронті. Проте наші воїни випередили їх, завдавши превентивних ударів, які зірвали ворожі плани. Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргилевич в інтерв’ю з воєнкором Андрієм Цаплієнком.

Вищий офіцер зазначив, що ЗСУ знали про наміри ворога, і це дозволило завдати вогневих ударів по підрозділах російських військ ще до початку їхніх дій.

Водночас Баргилевич зауважив, що ворог має перевагу в живій силі та озброєнні. Україна змушена враховувати ці фактори при плануванні оборонних дій.

Начальник Генштабу не виключає, що російські війська спробують наростити свої сили на запорізькому напрямку. У відповідь ЗСУ вже вживають заходів для запобігання таким сценаріям.

Нагадаємо, Анатолій Баргилевич прогнозує, що кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових.

За даними аналітиків ISW, минулої доби українські військові просунулися біля Суджі в Курській області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки.

Як повідомлялося, російські війська 25 листопада на човнах здійснили висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області.