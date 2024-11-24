Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людей
У місті Торецьк військові РФ вбили двох жінок та поранили чоловіка. Окупанти розстріляли людей, які ховались у квартирі. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, у четвер, 21 листопада, близько 18:00 російські військові зайшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька. У приміщенні було троє цивільних людей. Росіяни почали стріляти по них із автоматичної зброї.
Двоє жінок, які були у квартирі, загинули на місці.
«Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога», – повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людей, частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини вбивства жінок, розповіли у Донецькій обласній прокуратурі.
Раніше поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України.
Нагадаємо, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.
Також у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.
Загалом, правоохоронці розслідують 53 кримінальні справи щодо вбивств 177 українських військовополонених на полі бою.
До слова, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.
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