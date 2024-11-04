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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 4 листопада
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує наступати на Покровськ

Протягом минулої доби держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 62 авіаудари, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 582 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.

На Харківському напрямку

Російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, також скинули авіабомби на Муравське, Ковалі та Зрубанку.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник чотири рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Агресор 27 разів атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Зафіксовано 72 ворожих атаки. Чотирнадцять з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Новоселидівки, Вовченки, Кремінної Балки, Антонівки та Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Одинадцять разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в напрямку Трудового на Времівському напрямку, дві атаки тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Тричі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.
За ефективну бойову роботу Генштаб відзначає воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 985-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти авіація Генштаб Торецьк держава ворог

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
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