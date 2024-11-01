Франція відновить контроль на кордонах аж до 30 квітня 2025 року

Починаючи з 1 листопада Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах. Цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року, пише stiripesurse.ro.

Франція запроваджує прикордонний контроль на кордонах із шістьма європейськими країнами, повідомив прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє.

Франція вже здійснює подібний контроль на кордонах з Італією з 2015 року, а через кілька днів його буде поширено на всі її кордони, тобто йдеться про кордони з Люксембургом, Бельгією, Німеччиною, Швейцарією та Іспанією, зазначає видання.

«Це модель, яка довела свою ефективність», – написав Мішель Барньє на сайті X. «Ми поширимо її на всі сухопутні кордони Франції». За даними французької преси, ці заходи контролю мають зберігатись до 30 квітня 2025 року, про що Франція повідомила Єврокомісію.

Відповідно до принципу вільного пересування в Шенгенській зоні, держава-член може знову запровадити перевірки на своїх внутрішніх кордонах лише тимчасово та у разі серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.

Франція обґрунтувала продовження цього заходу «серйозною загрозою громадському порядку та внутрішній безпеці, яку становлять терористична діяльність на високому рівні, зростаюча присутність злочинних мереж, які сприяють нелегальній імміграції та торгівлі людьми, а також міграційні потоки, в які можуть проникнути радикально налаштовані особи».

Нагадаємо, Німеччина восени запровадила контроль на всіх своїх сухопутних кордонах.Тимчасовий внутрішній (у Шенгенському просторі) прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини почав діяти з 16 вересня 2024 року для посилення внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції.