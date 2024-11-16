Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району
Росіяни перекидають техніку із Запорізького напрямку
фото: скріншот з відео

«Такої кількості військової техніки та автотранспорту ще не було», – радник міського голови Маріуполя

Російська армія перекидає військову техніку із Запорізького напрямку у бік Волновахи та Курахова Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Такої кількості військової техніки та автотранспорту ще не було. Росіяни продовжують стягувати з Запорізьких напрямів та перекидати їх в бік Волновахи. Переважно гусенічна техніка. В той самий час вантажівки всіх видів від перевезення людей та БК до самоскидів інженерних підрозділів. Все рухається в бік Волноваха /Курахово», – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зауважує, що головна відмінність від всіх попередніх військових рухів – це перекидання техніки саме з боку окупованої частини Запоріжжя.

«Полігони та «жива сила» новоконтрактників перейшли в стадію зборів. Сьогодні – завтра вже в складі ротованих та доукомплектованих підрозділів шторм V відправляться на фронт. Тому на полігонах відносна тиша», – зауважив Андрющенко.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. 

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. 

Читайте також:

Теги: Покровськ військова техніка Україна війна росія росіяни окупанти Запорізька область Донеччина Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 992-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
11 листопада, 07:53
У Брянській області постраждали склади боєприпасів
Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області
10 листопада, 11:28
Внаслідок російської атаки двоє людей постраждало в Одеській області
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
10 листопада, 08:57
Ворог захопив Степанівку
Росіяни окупували Степанівку біля Курахового – DeepState
5 листопада, 04:00
«Райффайзенбанк» є одним із найбільших західних банків у Росії
Raiffeisen Bank досі не готовий піти з Росії: глава фінгрупи назвав причину
31 жовтня, 09:38
Молодик підпалював поштові відділення у Києві
У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)
30 жовтня, 18:24
У МВФ прогнозують, що післявоєнне відновлення буде уповільнене шрамами від тривалих боїв
Коли закінчиться війна в Україні: оновлений прогноз від МВФ
20 жовтня, 15:45
«Путін страшенний боягуз, який боїться усього, ховається від хвороб у бункерах та за багатоденними карантинами»
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
20 жовтня, 13:50
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
19 жовтня, 08:55

Події в Україні

Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району
Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
Запорізька АЕС на межі блекауту через російський обстріл
Запорізька АЕС на межі блекауту через російський обстріл
Ворог окупував село на Донеччині – DeepState
Ворог окупував село на Донеччині – DeepState
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
17K
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
6680
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5994
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
5373
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua