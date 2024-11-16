Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району

«Такої кількості військової техніки та автотранспорту ще не було», – радник міського голови Маріуполя

Російська армія перекидає військову техніку із Запорізького напрямку у бік Волновахи та Курахова Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Такої кількості військової техніки та автотранспорту ще не було. Росіяни продовжують стягувати з Запорізьких напрямів та перекидати їх в бік Волновахи. Переважно гусенічна техніка. В той самий час вантажівки всіх видів від перевезення людей та БК до самоскидів інженерних підрозділів. Все рухається в бік Волноваха /Курахово», – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зауважує, що головна відмінність від всіх попередніх військових рухів – це перекидання техніки саме з боку окупованої частини Запоріжжя.

«Полігони та «жива сила» новоконтрактників перейшли в стадію зборів. Сьогодні – завтра вже в складі ротованих та доукомплектованих підрозділів шторм V відправляться на фронт. Тому на полігонах відносна тиша», – зауважив Андрющенко.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.