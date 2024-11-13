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Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку – Сили оборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку – Сили оборони
Сили оборони України проводять стабілізаційні дії на Времівському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

Штурми росіян на Времівському напрямку не схожі на «м'ясні», додав Волошин, адже російських штурмовиків прикривають дрони та бронетехніка

Декілька днів тому російські загарбники вже розпочали проведення активних штурмових дій на Времівському напрямку фронту. Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, Сили оборони України проводять стабілізаційні дії на Времівському напрямку. 

«На Времівському напрямку вже тривають активні російські штурми. Вже декілька днів вони проводять ці штурми. Намагаються вклинитись в нашу оборону. Намагаються захопити певні плацдарми. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб, по-перше, зупинити. По-друге, не допустити подібних вклинень, тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна», – сказав він.

За словами речника Сил оборони, на Времівському напрямку окупанти та деякі їхні групи готувались до штурмів по півтора-два місяці на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Ці штурми не схожі на «м'ясні», додав Волошин, адже російських штурмовиків прикривають дрони та бронетехніка.

«Бронетехніку зараз теж намагаються застосовувати не лише як транспортний засіб, а й так, щоб вона допомогала і підтримувала під час ведення штурмових дій», – додав речник.

Він зазначив, що на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках російські військові лише продовжують готуватись до активізації штурмових дій, проте щодня все одно проводять по декілька штурмів, намагаючись виявити вогневі засоби Сил оборони, щоб під час стандартного штурму завдавати по ним вогневе ураження. Також Волошин поінформував, що загальна ситуація на півдні фронту є достатньо напруженою.

«Ворог продовжує ракетні та авіаційні удари. Удари безпілотними літальними апаратами – дронами-камікадзе. Ворог продовжує вести контрбатарейну боротьбу і веде вогонь з різних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворог проводить постійно штурми наших позицій», – підсумував Волошин.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною.  Як зазначають аналітики  Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

До слова, Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Так, $7,1 млрд доступні за президентським розпорядженням про скорочення коштів. З них $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

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Теги: окупанти ЗСУ військові ворог

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