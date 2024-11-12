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Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей
На фото: батько родини, який єдиний вижив після удару РФ. Загинула його дружина та троє діток
колаж: glavcom.ua

Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену

11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок трагічної атаки загинули четверо людей: мати і троє її дітей. Батько родини – вижив.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів було витягнуто тіла двох дітей. Пізніше рятувальники знайшли тіло третьої дитини – дівчинки, якій не було й року. Хлопчики, яким було 10 і 2 роки, також загинули внаслідок удару РФ.

Матір Олена, яка загинула від удару РФ
Матір Олена, яка загинула від удару РФ
фото з відкритих джерел

«Найменша загибла не дожила до року», – зазначив Лисак. За його словами, пошуково-рятувальна операція була завершена, і трагедія забрала життя цілої родини.

Внаслідок атаки РФ загинула матір та її троє дітей
Внаслідок атаки РФ загинула матір та її троє дітей

Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену Кулик.

Найстаршому хлопчику було 10 років
Найстаршому хлопчику було 10 років
фото з відкритих джерел

Як зазначають очевидці події, батько малюків вижив через те, що готував сніданок на кухні. У той час як матір у момент вибуху годувала дітей у спальні.

За інформацією МВС, майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. «Завдяки оперативним діям вдалось врятувати пʼятьох жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні.

Поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків. 

Нагадаємо, у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Згодом з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей.

РФ 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла до 14. 

Як відомо, Ярослав Базилевич, який втратив у Львові свою сімʼю, походить із роду українського письменника Івана Франка. Ярослав Базилевич є онуком Зоряна Базилевича – небожа Ольги Франко.

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Теги: батько чоловік будинок рятувальники Кривий Ріг окупанти трагедія

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