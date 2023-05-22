Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
фото скріншот відео

Раніше БТР 82А належав Федеральній службі безпеки РФ

Представники «Російського добровольчого корпусу», які зараз проводять спецоперацію щодо створення «смуги безпеки»в Бєлгородській області Росії, затрофеїли БТР росіян. Про це повідомляє Telegram-каналі РДК.

Як зазначається, йдеться про БТР 82А, який належав Федеральній службі безпеки РФ.

«Ми не дочекалися солодких подарунків від російської «опозиції», тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад. P. S. РДК 1:0 ФСБ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. 

Теги: подарунок Бєлгород росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини
З'явилася нова інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області
17 травня, 09:17
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
15 травня, 19:21
Людство досі не навчилось жити у мирі
На що перетворюється сучасна війна. Десять фактів
12 травня, 10:21
Кремль тисне на гауляйтерів та колаборантів, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації
РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях
9 травня, 16:08
Окупанти вдарили по Краматорську
Атака дронів та масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
4 травня, 10:36
Президент Чехії порадив росіянам їхати додому
Президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці
30 квiтня, 12:02
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
28 квiтня, 08:15
У Сосьві вогонь охопив 9 тис. кв. м
У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
26 квiтня, 09:57
Кіпр реалізує санкції США та Британії
Кіпр заблокував рахунки фінансистів, які допомагали російським олігархам обходити санкції
23 квiтня, 08:17

Соціум

Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні
Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні
У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)
У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)
Легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область
Легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
103K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
96K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
26K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
23K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський
16K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)

Новини

Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Сьогодні, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту