Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)

Раніше БТР 82А належав Федеральній службі безпеки РФ

Представники «Російського добровольчого корпусу», які зараз проводять спецоперацію щодо створення «смуги безпеки»в Бєлгородській області Росії, затрофеїли БТР росіян. Про це повідомляє Telegram-каналі РДК.

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Як зазначається, йдеться про БТР 82А, який належав Федеральній службі безпеки РФ.

«Ми не дочекалися солодких подарунків від російської «опозиції», тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад. P. S. РДК 1:0 ФСБ», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.