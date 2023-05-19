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Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні

glavcom.ua
Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні
Техов жорстоко вбив 22-річну колишню дружину і матір свого сина
фото: Baza

Розкрито особу чергового жорстокого злочинця, який брав участь у війні проти України

Вадим Техов, колишній поліцейський з Північної Осетії. Чоловік мав сидіти у в'язниці наступні 12 років за жорстоке вбивство, але він «навоювався», був помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним за участь у війні проти України та опинився на волі. Про це повідомляють росЗМІ.

Кілька років тому Техов убив свою колишню дружину – 22-річну Регіну – напавши на неї з ножем на роботі. Тоді його оголосили в розшук, але він сам здався поліції. Саме вбивство потрапило на камери відеоспостереження, судовий процес активно висвітлювали медіа. Техова засудили до 16 років позбавлення волі. У пари є син – трирічного хлопчика у 2019 році взяли під опіку родичі вбитої.

Техов мав сидіти за ґратами до 2035 року, але зміг вибратися з в'язниці. Він записався в ПВК «Вагнер» і відправився на війну проти України. На війні йому вдалося не тільки вижити, а й налагодити «бізнес». У листопаді 2022 року його спіймали за підозрою в розповсюдженні наркотиків, але незабаром – відпустили під відповідальність одного з його командирів.

Минулого місяця у Техова закінчився контракт. «Вагнерівець» був помилуваний президентом Росії та повернувся додому в Північну Осетію, що підтвердив глава регіону Сергій Меняйло.

«Він був туди (на війну – «Главком») направлений, шість місяців відслужив і відповідно до закону звільнений достроково. Тут далі вже не законодавча річ, а етична і моральна» – сказав Меняйло.

Російський чиновник уточнив, що рішення про помилування найманця знаходиться поза компетенцією глави регіону, й додав, що сам би на місці Техова «додому б не повертався».

Зараз вбивця живе у своєму рідному місті. Мати вбитої ним дівчини заявила, що звернеться до правоохоронців, щоб з'ясувати, як вбивця її дочки опинився на волі.

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Теги: ПВК «Вагнер» росіяни путін

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