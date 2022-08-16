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Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова

Альона Боженко
glavcom.ua
Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова
Окупанти розтрощили трамвайне депо в Харкові
фото: Харківська обласна прокуратура

За фактом обстрілу Харкова прокуратура відкрила кримінальне провадження

Внаслідок вечірнього обстрілу російськими військами Салтівського району Харкова пошкоджене трамвайне депо. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

«За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 серпня близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався із реактивної системи залпового вогню «Торнадо» з напрямку Липців.

Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.

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Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликала.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300.

Теги: війна в Україні війна обстріл Харків

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