Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Про обстріли інфраструктури
Ми входимо у найагресивнішу фазу 2024 року. У Путіна зараз абсолютна ейфорія від виборів і він та його оточення багато у чому плутають внутрішні перемоги з зовнішніми.
При цьому, судячи з усього, він щиро вірить, що за 2-3 місяці його покличуть за стіл переговорів. І ці два місяці будуть багато у чому визначальними для всіх нас через істерію російської пропаганди про переговори, яких хоче Росія і які відкидає Україна (я неодноразово писав, що це головний наратив російської інформаційної війни).
Чому 2-3 місяці? На більше у них просто не вистачить сил для інтенсивних бойових дій. Це, якщо хочете, спроба такого собі бліцкригу. Головне – самим себе не загнати у пастку російської пропаганди. Це, між іншим, одна з найсерйозніших загроз.
Це, звичайно, не означає, що далі війна зупиниться. Але далі буде певна (дуже умовна), але передишка. Зараз важливо витримати саме бліцкриг.
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