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ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часового Яру

ЗСУ на Сумщині зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути кордон. Українські військові просунулися поблизу Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

31 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути міжнародний кордон поблизу Старої Гути Сумської області.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної на тлі позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 31 березня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на схід від Тернів. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Тернів, Білогорівки.

31 березня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Богданівки, але ISW не знайшов доказів цього твердження. Позиційні бої тривали біля Богданівки, в районі Іванвіського та Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Командир українського батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпЛА), який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часового Яру.

Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі 31 березня. Геолокаційні зображення показують, що російські війська просунулися на північний захід від Тоненького. Позиційні бойові дії тривали в районі Бердичів і Семенівки, Уманського і Тоненького, Первомайського і Невельського.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Новомихайлівки. Кілька російських блогерів стверджували, що російські сили просунулися поблизу Георгіївки, однак інший блогер стверджував, що існує суперечлива інформація про ситуацію в Георгіївці. Позиційні бойові дії тривали в районі Красногорівки та Георгіївки, на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

31 березня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії зіткнення немає. Позиційні бої тривали біля Водяного, Старомайорського та Приютного. Також тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські війська користуються зміною погодних умов на півдні України для посилення повітряної розвідки, використовуючи понад 200 розвідувальних безпілотників на день. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська обмежують використання бронетехніки під час штурму поблизу Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 31 березня російські війська безуспішно атакували лівобережжя Херсонщини біля Кринок.  Гуменюк заявила, що російські війська проводять від одного до трьох штурмів легкої піхоти без підтримки бронетехніки під Кринками на добу.

Теги: наступ фронт війна Генштаб

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