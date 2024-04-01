Повітряні сили повідомили, чому РФ взяла паузу в масованих атаках «Шахедами»

Як зазначив речник Повітряних сил, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками

Війська РФ взяли перерву у масованих атаках дронами-камікадзе, щоб накопичити засоби ураження, оскільки вони не спроможні постійно здійснювати такі атаки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Насправді Shahed – це досить недешева зброя. Звісно, ворог після останніх своїх атак, здійснених днями, аналізує зокрема інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції», – наголосив він.

Як зазначив Євлаш, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками.

«Зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed», – додав речник.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів тригодинну нараду з військовими та урядовцям. Ключовою темою засідання стало питання дронів та РЕБ.

Нагадаємо, росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.