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Повітряні сили повідомили, чому РФ взяла паузу в масованих атаках «Шахедами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чому РФ взяла паузу в масованих атаках «Шахедами»
Речник Повітряних сил каже, окупанти щоразу аналізують свої попередні атаки безпілотниками
фото з відкритих джерел

Як зазначив речник Повітряних сил, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками

Війська РФ взяли перерву у масованих атаках дронами-камікадзе, щоб накопичити засоби ураження, оскільки вони не спроможні постійно здійснювати такі атаки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Насправді Shahed – це досить недешева зброя. Звісно, ворог після останніх своїх атак, здійснених днями, аналізує зокрема інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції», – наголосив він.

Як зазначив Євлаш, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками.

«Зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed», – додав речник.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів тригодинну нараду з військовими та урядовцям. Ключовою темою засідання стало питання дронів та РЕБ. 

Нагадаємо, росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

Читайте також: Де наша зброя? Так можна і війну програти
Теги: безпілотник дрон окупанти шахед Повітряні сили ЗСУ

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