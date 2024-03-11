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Україна стала лідером імпорту зброї у Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна стала лідером імпорту зброї у Європі
Приріст імпорту зброї в Україну сягнув показника у 6633% у порівнянні з 2014-2018 роками
фото ілюстративне

Основними постачальниками озброєнь для України стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%)

Протягом 2019-2023 років Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу. Про це повідомляє Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Як зазначається, що приріст імпорту зброї сягнув показника у 6633% у порівнянні з 2014-2018 роками. Основними постачальниками озброєнь для України стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).

Провідну позицію у рейтингу постачальників зброї тримають США: за останні п’ять років експорт зріс на 17%. З 2019 по 2023 рік США постачали основне військове обладнання до 107 країн світу.

«Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейськими державами у 2019−2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роки», – йдеться у звіті.

На другому місці серед експортерів перебуває Франція.

У той же час Росія перемістилася на третє місце в рейтингу світових постачальників. У період з 2019-2023 роки експорт її озброєнь скоротився майже вдвічі – на 53%. У світових постачаннях частка РФ зменшилася на 10%.

Як повідомлялося, Україна незабаром отримає перші снаряди в межах чеської ініціативи. До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Теги: зброя війна імпорт Україна

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