Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий

Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка

Сумська область зазнала мінометного обстрілу з боку Росії. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.

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Згідно з інформацією, сьогодні, близько 14:30, окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади в Конотопському районі.

Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка. Він отримав поранення на власному подвірʼї.

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Раніше повідомлялося, що 22 липня російські загарбники вкотре атакували прикордонні території Сумської області. Унаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.

Також в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.

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Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.