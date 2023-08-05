Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий
Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка
Сумська область зазнала мінометного обстрілу з боку Росії. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.
Згідно з інформацією, сьогодні, близько 14:30, окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади в Конотопському районі.
Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка. Він отримав поранення на власному подвірʼї.
Раніше повідомлялося, що 22 липня російські загарбники вкотре атакували прикордонні території Сумської області. Унаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.
Також в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.
Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.
Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.
Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.
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