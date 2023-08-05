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Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий
Війська РФ обстріляли Сумську область
фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка

Сумська область зазнала мінометного обстрілу з боку Росії. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.

Згідно з інформацією, сьогодні, близько 14:30, окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади в Конотопському районі.

Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка. Він отримав поранення на власному подвірʼї.

Раніше повідомлялося, що 22 липня російські загарбники вкотре атакували прикордонні території Сумської області. Унаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені. 

Також в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. 

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл ворог поранення Сумщина

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