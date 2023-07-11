Яка зброя необхідна Україні для звільнення Криму: роз’яснення генерала США

Звільнення Криму має бути пріоритетом, тому що він має вирішальне значення

Деокупація Кримського півострова має бути пріоритетом для України, адже він має дуже важливе значення для подальшої безпеки держави та її економіки. Проте, щоб його звільнити, українській армії потрібно більше озброєння. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю ТСН.

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Годжес наголошує, його твердження про звільнення Криму до кінця 2023-го базуються на одній умові: все вийде, якщо ЗСУ отримають військову допомогу. Зокрема, далекобійні ракети Atacms.

«Якщо ж ні, то це зробить цю завдання важчим. Я вважаю, звільнення Криму має бути пріоритетом, тому що він має вирішальне значення. Не думаю, що Україні вдасться забезпечити свою безпеку та відновити економіку, поки Росія тримає під окупацією Крим. Швидкість цього залежить від передачі США та іншими партнерами необхідної зброї. Це точно станеться та може статися цьогоріч, якщо ми надамо те, що потрібно Україні. Якщо ні - це займе набагато більше часу і буде більше втрат», – зазначив Годжес.

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Раніше повідомлялося, що росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки.

Також російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

До слова, окупаційна влада Криму нарешті вигадала, кого зробити крайніми у негараздах на півострові. Арбітражний суд Криму зареєстрував позов про стягнення з України збитків через водну блокаду півострову у розмірі 152,2 млрд рублів.