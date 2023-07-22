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Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий й поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий й поранені
Росіяни з артилерії обстріляли громаду в Сумській області
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки одна людина загинула, а четверо були поранені

22 липня російські загарбники вкотре атакували прикордонні території Сумської області. Унаслідокі ворожої атаки є загиблий та поранені. Про це повідомляє в Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів з боку військ РФ зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина загинула, а четверо були поранені. Також пошкоджені житлові будинки та газопровід на території Краснопільської громади.

У Великописарівській громаді ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет, які призвели до пошкодження околиць населеного пункту.

Також в Білопільській громаді було пошкоджено лінію електропостачання через артилерійський обстріл, всього було зафіксовано 10 вибухів на території громади.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів були поранені. 

Також 21 липня близько 19:05 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня, Росія здійснила нові удари по півдню України, зачепивши Одесу і Миколаїв. Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будівлі та сталися пожежі.

У місті Одеса внаслідок атаки вісім поранених і один загиблий, тоді як у Миколаєві - загинули двоє людей і 19 дістали поранення.

Теги: окупанти прокуратура обстріл Сумщина поранення

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