ЗСУ просунулися на трьох напрямках: Генштаб доповів про контрнаступ

Українські сили ведуть наступ північніше та південніше Бахмута

За останню добу українські захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку. Просунулися південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи та закріплюють на позиціях.

Також українські воїни продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти своєю чергою чинять опір, перекидають резерви техніки та живої сили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ковальов наголосив, що ЗСУ ведуть наступ північніше та південніше Бахмута. «На напрямку Біла Гора-Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – сказав речник.

При цьому представник Генштабу додав, що окупаційні війська атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На вказаних ділянках фронту тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми.

Нагадаємо, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.