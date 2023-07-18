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Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
Пєсков назвав обстріл Одеси атакою відплати за Кримський міст
фото з відкритих джерел

Пєсков назвав атаку на мирне населення України «ударом возмездия»

Нічний обстріл Одеси є реакцією Росії на пошкодження Кримського моста. Таку цинічну заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Пєсков назвав атаку на мирне населення України «ударом возмездия». «Нічні удари високоточною зброєю по об'єктах портової інфраструктури в Одесі – удари відплати за Кримський міст», – заявив речник Путіна.

Водночас, Пєсков зазначив, що «пропозиції для президента (Путіна - «Главком») щодо відповіді на атаку Кримського мосту та заходи щодо підвищення його безпеки ще виробляються».

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення всіх шість ракет. В ОК «Південь» заявили, що нічна атака не вплине критично на роботу Одеського порту. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка. 

Теги: обстріл Кримський міст Дмитро Пєсков росіяни Одеса

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