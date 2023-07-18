Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку

Пєсков назвав атаку на мирне населення України «ударом возмездия»

Нічний обстріл Одеси є реакцією Росії на пошкодження Кримського моста. Таку цинічну заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

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Пєсков назвав атаку на мирне населення України «ударом возмездия». «Нічні удари високоточною зброєю по об'єктах портової інфраструктури в Одесі – удари відплати за Кримський міст», – заявив речник Путіна.

Водночас, Пєсков зазначив, що «пропозиції для президента (Путіна - «Главком») щодо відповіді на атаку Кримського мосту та заходи щодо підвищення його безпеки ще виробляються».

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Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення всіх шість ракет. В ОК «Південь» заявили, що нічна атака не вплине критично на роботу Одеського порту. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.