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Російський «Алігатор» потонув в Азовському морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російський «Алігатор» потонув в Азовському морі
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
фото ілюстративне

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу

Російський вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі. Про це передають російські ЗМІ.

Зазначається, що гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння нібито стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: війна гелікоптер вертоліт росія

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