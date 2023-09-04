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Буданов розповів, скільки Росія уразила авіації ЗСУ за перші дні війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Буданов розповів, скільки Росія уразила авіації ЗСУ за перші дні війни
фото з відкритих джерел

Повітряні Сили України були проінформовані про цю атаку та встигли передислокуватися

Під час перших днів повномасштабного вторгнення, російські окупанти вразили близько 20% об'єктів авіації Збройних сил України з тих, що планували. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у фільмі «Збиті льотчики Росії», передає Укрінформ.

«Вони насправді атакували близько 20% об'єктів з усього списку, який планували. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. Те, що їм не вдалося знищити більшу частину систем протиповітряної оборони, звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації», - відзначив Буданов.

За його словами, Повітряні Сили України були проінформовані про цю атаку та встигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав поставленим завданням російських сил.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2022 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. Він пояснив, що ситуація на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися торік.

Зазначимо, у результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян

Раніше Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма.

А також скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ.

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Теги: розвідка росія окупанти Міноборони військові Кирило Буданов

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