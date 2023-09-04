Контрнаступ ЗСУ: Міноборони повідомило, скільки територій звільнено під Бахмутом

Українські військові перебувають в активній обороні та не дають ворогу оточити Авдіївку чи захопити Мар'їнку

На Куп'янському напрямку захисники щодня відбивають по кілька ворожих атак

За час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 кв км на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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За словами Маляр, на сході дещо змінюється локальна динаміка, але він все ще залишається основним напрямком ворожого наступу. Окупанти постійно намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Заступниця міністра зазначила, що на Бахмутському напрямку дійсно гаряче. Бої точаться довкола Бахмута – як на півдні, так і на півночі. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

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Вона додала, що Бахмутський напрямок є напрямком українського наступу на сході. З початку цього наступу звільнено 47 кв км. Протягом минулого тижня у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратних кілометри.

Маляр нагадала, що буквально два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп'янський напрямок. Активним залишається Лиманський напрямок. Кількість обстрілів там залишається високою та зберігаються ворожі атаки.

Так, на Куп'янському напрямку щодня відбивають по кілька ворожих атак. Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ їх потужно зупиняють.

Так само дуже гаряче на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулого тижня ворог намагався наступати в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. При цьому наші військові перебувають в активній обороні та не дають ворогу оточити Авдіївку чи захопити Мар'їнку.

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«Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: «Ідуть бої»», – сказала вона.

Якщо загалом аналізувати по сходу, то інтенсивність залишається тією самою. Росіяни здійснюють близько 8 тис. обстрілів на тиждень та використовують приблизно 400 тис. боєприпасів.

Триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника.