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В окремих районах Києва після вибуху зникли світло і вода (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В окремих районах Києва після вибуху зникли світло і вода (оновлено)
На лівому березі Києва місцями зникли електроенергія та водопостачання
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомляють про знеструмлення, зокрема, на Троєщині

У Києві після вибуху, який пролунав під час повітряної тривоги, на лівому березі столиці місцями зникли електроенергія та водопостачання. Про це повідомляють Telegram-канали та місцеві мешканці, інформує «Главком».

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 15:15. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку Києва з півночі.

Згодом місцеві Telegram-канали написали про появу безпілотника в районі теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Після цього почали надходити повідомлення про вибух і перебої з електропостачанням і водою в окремих районах лівобережної частини міста.

Місцеві мешканці повідомляють про знеструмлення, зокрема, на Троєщині.

Як повідомили в ДТЕК, у Києві в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів аварійні відключення через атаки РФ.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко розповів, що ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений. Аварійні бригади вже працюють.

Раніше повідомлялося, що у Києві 11 жовтня станом на 10:57 скасовано екстрені відключення електроенергії. Столиця повертається до графіків погодинних знеструмлень.

Мешканці столиці можуть перевірити актуальну інформацію щодо електропостачання за конкретною адресою. Для цього доступні кілька онлайн-сервісів. Зокрема, переглянути графіки можна в чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті або в мобільному застосунку «Київ Цифровий». Крім того, інформація про заплановані відключення доступна на сайті YASNO та в мобільному застосунку YASNO Mobile.

Напередодні, 10 жовтня, столична влада закликала киян підготувати запаси води, продуктів та інших необхідних речей на випадок тривалих відключень електроенергії та водопостачання. Такі рекомендації пов'язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

У КМДА порадили мешканцям столиці мати запаси щонайменше на три доби. Зокрема, на одну дорослу людину рекомендують передбачити по три літри питної та 10–12 літрів технічної води на день. У разі масштабних знеструмлень кияни зможуть скористатися 155 бюветними комплексами, обладнаними генераторами.

Крім того, містянам рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та портативні зарядні станції, підготувати ліхтарики, батарейки, свічки й продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті. Також у міській адміністрації наголосили на необхідності утеплення осель.

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Теги: вибух електроенергія кияни водопостачання відключення

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