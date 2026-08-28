Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих

Патологоанатоми Буковини вилучали шкіру, кістки та рогівки покійних без згоди родичів

На Буковині викрито схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей, яку організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у злочинній схемі кожен учасник виконував окрему роль – від спілкування з родичами померлих і підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатоматеріалів та їх логістики до замовників. У тіл вилучали шкіру, кістки, сухожилля та рогівки, які потім продавали підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії й стоматології.

Оскільки ліцензії на трансплантологічну діяльність бюро не мало, торгівлю прикривали фіктивними договорами про «науково-медичне співробітництво», а передачу тканин оформлювали як постачання сировини для виробництва біоімплантів. З частиною клієнтів працювали й зовсім без договорів.

Родичів померлих схиляли до згоди на вилучення, пропонуючи натомість безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла та знижки на інші послуги, – при цьому людям не повідомляли реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин. Слідство задокументувало й випадки, коли анатоматеріали вилучали всупереч прямій відмові родичів, а в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, хоча похованням займалися родичі, яких ніхто не питав.

Зібрані матеріали доставляли отримувачам залізницею в контейнерах з холодоагентом: слідчі зафіксували, зокрема, передачу десяти коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом Чернівці – Одеса. Офіційна оплата надходила на рахунок бюро за актами приймання-передачі послуг, водночас учасники схеми щомісяця отримували неврaховану готівку через відділення обміну валют і ділили її залежно від ролей та кількості вилучень.

Наразі затримано чотирьох працівників Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Їм повідомлено про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 143 КК України). У приміщеннях бюро, а також за місцями проживання й у автомобілях підозрюваних провели обшуки. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зловживання в патологоанатомічній службі фіксували й раніше: у листопаді 2023 року завідувач патологоанатомічного відділення в Олександрії на Кіровоградщині вимагав гроші з родичів померлих за безоплатні послуги – видачу свідоцтва про смерть, прискорення розтину й підготовку тіла до поховання.