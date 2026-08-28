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Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих
Ліцензії на трансплантологічну діяльність бюро не мало
фото ілюстративне

Патологоанатоми Буковини вилучали шкіру, кістки та рогівки покійних без згоди родичів

На Буковині викрито схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей, яку організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у злочинній схемі кожен учасник виконував окрему роль – від спілкування з родичами померлих і підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатоматеріалів та їх логістики до замовників. У тіл вилучали шкіру, кістки, сухожилля та рогівки, які потім продавали підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії й стоматології.

Оскільки ліцензії на трансплантологічну діяльність бюро не мало, торгівлю прикривали фіктивними договорами про «науково-медичне співробітництво», а передачу тканин оформлювали як постачання сировини для виробництва біоімплантів. З частиною клієнтів працювали й зовсім без договорів.

Родичів померлих схиляли до згоди на вилучення, пропонуючи натомість безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла та знижки на інші послуги, – при цьому людям не повідомляли реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин. Слідство задокументувало й випадки, коли анатоматеріали вилучали всупереч прямій відмові родичів, а в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, хоча похованням займалися родичі, яких ніхто не питав.

Зібрані матеріали доставляли отримувачам залізницею в контейнерах з холодоагентом: слідчі зафіксували, зокрема, передачу десяти коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом Чернівці – Одеса. Офіційна оплата надходила на рахунок бюро за актами приймання-передачі послуг, водночас учасники схеми щомісяця отримували неврaховану готівку через відділення обміну валют і ділили її залежно від ролей та кількості вилучень.

Наразі затримано чотирьох працівників Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Їм повідомлено про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 143 КК України). У приміщеннях бюро, а також за місцями проживання й у автомобілях підозрюваних провели обшуки. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зловживання в патологоанатомічній службі фіксували й раніше: у листопаді 2023 року завідувач патологоанатомічного відділення в Олександрії на Кіровоградщині вимагав гроші з родичів померлих за безоплатні послуги – видачу свідоцтва про смерть, прискорення розтину й підготовку тіла до поховання.

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Теги: гроші смерть прокурор слідство розслідування Чернівці послуги поховання

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