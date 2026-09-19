У Вінниці водійка сіла за кермо під дією одразу п'яти наркотиків

У салоні автомобіля поліцейські також виявили згорток із речовиною, схожою на наркотичну

У Вінниці патрульні зупинили 33-річну водійку Renault Megane, в організмі якої виявили одразу п'ять видів наркотичних речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію області.

Автомобіль зупинили вночі на проспекті Коцюбинського через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водійкою інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп'яніння.

Жінка погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами обстеження в її організмі виявили п'ять видів наркотичних речовин.

Коли водійка почала помітно нервувати, поліцейські вирішили провести подальшу перевірку. В автомобілі інспектори знайшли паперовий згорток із подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

На водійку складено протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також патрульні винесли постанови за рух смугою зустрічного руху та інше порушення правил керування транспортним засобом.

Нагадаємо, у липні 2025 року у Вінниці 32-річний водій таксі Renault збив 22-річну дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Правоохоронці помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Постраждалу госпіталізували, а водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик.