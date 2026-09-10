ДБР оголосило підозру посадовцю СБУ після вибуху складу в Милі

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

За даними слідства, він допустив розміщення складу поблизу житлової забудови без належних заходів безпеки

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селищі Мила на Київщині.

Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, приміщення не відповідало вимогам до зберігання озброєння, а його розміщення не було належним чином погоджене.

Як встановило ДБР, посадовець ухвалив рішення розмістити склад у приміщенні колишнього овочесховища. При цьому він не забезпечив необхідний контроль за безпечним зберіганням вибухових речовин та боєприпасів.

Крім того, склад облаштували поблизу житлової забудови. За даними слідства, його розміщення не погодили з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони.

Наслідки детонації у селі Мила Фото: ДБР

Слідчі також вважають, що посадовець не вжив заходів, які могли б зменшити ризик одночасного знищення великої кількості боєприпасів у разі удару.

28 серпня російські безпілотники атакували склад. Після влучання почалася детонація боєприпасів та пожежа, яка поширилася на сусідні приміщення.

За даними ДБР, унаслідок детонації загинули 35 людей. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також низка цивільних і службових об'єктів. Серед пошкодженого майна — 24 автомобілі, зокрема службові автомобілі поліції та рятувальників.

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Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше «Главком» побував у селі Мила після масштабної детонації. Місцеві жителі розповідали, що вибухи тривали тривалий час, а уламки боєприпасів розліталися по території населеного пункту та потрапляли на подвір'я будинків.

Унаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала житлова забудова. Найбільше постраждали квартали, розташовані поблизу місця детонації.

Також «Главком» публікував кадри з бодікамер рятувальників, зняті у перші хвилини після удару. На відео видно, як працівники ДСНС рухалися до місця події крізь вогонь, густий дим і завали. Через загрозу повторних вибухів рятувальники працювали в умовах високого ризику, одночасно шукаючи та евакуюючи людей.