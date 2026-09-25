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У Києві шахед упав на будівлю дитсадка (відео)

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У Києві шахед упав на будівлю дитсадка (відео)
Пожежа після падіння безпілотника на Оболоні
скриншот із відео

На місці працюють екстрені служби

В Оболонському районі Києва зафіксовано падіння безпілотника на двоповерхову будівлю, яка, за попередньою інформацією, є дошкільним закладом. Після падіння виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами міського голови, екстрені служби прямують на місце події. Наразі встановлюються наслідки падіння безпілотника та уточнюється інформація про можливих постраждалих.

«В Оболонському районі падіння БпЛА на двоповерхову будівлю. Попередньо – дошкільного навчального закладу. Є пожежа», – повідомив Віталій Кличко.

Інцидент стався на тлі чергової атаки російських військ на столицю. У ніч на 25 вересня й увесь день по тому Київ уже зазнавав удару російських безпілотників. За даними Повітряних сил, у напрямку столиці рухалися, зокрема, російські реактивні безпілотники.

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Мер Києва закликав жителів столиці залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, 24 вересня в Оболонському районі столиці внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа гаражних боксів та автомобілів. Рятувальники ліквідували займання на площі 300 кв. м, було зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів.

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Теги: ворог дрон дитячий садок відео рятувальники Віталій Кличко пожежа

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