Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області

Аналітики ресурсу DeepState заявили про успіхи українських захисників між Дворічною та Западним

Сили оборони України повернули контроль над новими ділянками місцевості між Дворічною та Западним у Харківській області. За даними 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», під час операції звільнено ще 4 км² української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний ресурс DeepState та 2-й корпус НГУ «Хартія».

Бійці 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. 2-го корпусу НГУ «Хартія» продовжують просування на Куп’янському напрямку. Військовослужбовці зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним.

DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій та відновлення контролю Сил оборони поблизу Западного. Аналітики зазначили, що штурмовики 23-го полку Р.У.Г. продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп’янщині. За їхніми даними, військові зачистили ще 2 км² лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів.

Водночас у 2-му корпусі НГУ «Хартія» повідомили про загальний результат бойової роботи – звільнення ще 4 км² території.

На одній із ділянок українські військові діяли спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Підрозділи проводили зачистку місцевості та продовжували просування на визначеній ділянці фронту.

Що відомо про просування

За інформацією DeepState, під час операції в Дворічанському районі бійці Р.У.Г. зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного.

Ресурс також оприлюднив відео бойової роботи 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу «Хартія». На кадрах показано дії українських військових під час звільнення лісового масиву поблизу Западного.

Район Дворічної та Западного розташований у Куп’янському районі Харківської області. Ця ділянка залишається одним із напрямків активних бойових дій на сході України.

Нагадаємо, 25 серпня «Главком» уже повідомляв про відновлення контролю Сил оборони біля Западного. Тоді аналітики DeepState заявили про повернення під контроль України територій поблизу населеного пункту.

До слова, триває 1653-й день повномасштабної війни в Україні.