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Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 4 вересня 2026 року

Російські війська атакували дроном будівлю Центрального управління СБУ в Києві, цілеспрямовано спрямувавши його в кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Водночас НАБУ та САП розпочали спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яку підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів. «Главком» зібрав головні події дня 4 вересня.

Росія атакувала будівлю СБУ в Києві

Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026 фото 1
фото: glavcom.ua

Російські війська завдали удару дроном по будівлі Центрального управління Служби безпеки України на Володимирській у Києві. Безпілотник був цілеспрямовано скерований у кабінет керівника Служби Олександра Поклада. Сам очільник СБУ внаслідок атаки не постраждав.

Внаслідок російської атаки на центр Києва 4 вересня пошкоджень зазнала і частина Національного заповідника «Софія Київська».

Після удару президент Володимир Зеленський доручив підготувати «адекватну, відчутну і за можливості дзеркальну» відповідь Росії. Згодом глава держави повідомив, що географію майбутніх дій уже визначено, а час оберуть так, щоб досягти результату. На оприлюдненому Зеленським фото зустрічі з Покладом було видно картину із зображенням Кремля у вогні.

Спецоперація «Карфаген»

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали спецоперацію з викриття злочинної організації. За даними антикорупційних органів, її очолює посадовець Офісу генерального прокурора України. Спецоперація отримала назву «Карфаген». 

Слідство вважає, що організація причетна до «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. НАБУ і САП наразі не розкривають інших подробиць операції та пообіцяли повідомити деталі згодом. 

Офіс генерального прокурора відсторонить від виконання службових обов’язків працівника, який може бути причетним до злочину.

Суд обрав запобіжні заходи учасникам перестрілки між СБУ та ГУР

Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026 фото 2
фото: «Слідство.Інфо»

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом силовикам, яким повідомили про підозру після перестрілки між співробітниками СБУ та ГУР. Військовослужбовця ГУР Сергія Іванова та співробітника СБУ Назара Верхолу відпустили під особисту поруку.

Іванова, якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронця, взяв на поруки його командир. Верхолу, якому інкримінують перевищення службових повноважень, віддали на поруки керівника департаменту контррозвідки СБУ. Прокурори просили застосувати до фігурантів суворіші запобіжні заходи. Судові засідання відбувалися в закритому режимі.

Іван Федоров очолив Агентство відновлення

Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026 фото 3
фото: Запорізька ОВА

Кабінет міністрів призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Перед цим уряд звільнив його з посади очільника Запорізької обласної державної адміністрації. Водночас Сергія Сухомлина звільнено з посади голови Агентства відновлення, а Миколу Бойка – з посади його першого заступника.

Федоров очолював Запорізьку область із лютого 2024 року, а до цього був міським головою Мелітополя. 

Інші важливі новини:

  • Російський FPV-дрон атакував маршрутку в Херсоні, є загиблий та багато поранених.
  • Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ.
  • Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині.
  • СБУ та Нацполіція викрили підпільну торгівлю зброєю у п’яти регіонах.

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Теги: СБУ Офіс Генерального прокурора САП НАБУ Олександр Поклад прокуратура слідство Володимир Зеленський президент Іван Федоров безпілотник Київ

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