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Росіяни повторно атакували Київщину під час ліквідації пожежі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни повторно атакували Київщину під час ліквідації пожежі
Ліквідація наслідків російської атаки на Київщину триває
фото: ДСНС

Ворог завдав нового удару по складській будівлі у Бучанському районі

Російські війська під час масованої атаки на Київську область завдали повторного удару по Бучанському району, коли рятувальники ліквідовували наслідки попереднього влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок першої атаки в Бучанському районі спалахнула пожежа у складському приміщенні. Під час її ліквідації російські війська знову вдарили по розташованій поруч складській будівлі.

Наслідки атаки зафіксовано й в інших районах Київщини. У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок. Горіла покрівля, також зруйновано конструкції дев'ятого поверху. Травмовано двох людей. Рятувальники евакуювали з пошкодженої багатоповерхівки 15 мешканців. Психологи ДСНС надавали людям необхідну допомогу.

В Обухівському районі через падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі в екосистемах, які ліквідовували рятувальники. Ліквідація наслідків російської атаки на Київщину триває.

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Наслідки російського удару по Київщині
ДСНС

Нагадаємо, після російської атаки на село Мила влада Київщини вирішила розробити єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів. Рішення ухвалили після того, як ліквідація наслідків удару виявила недоліки у системі інформування людей про доступну допомогу, виплати та отримання матеріалів для відновлення житла.

Новий алгоритм має бути доступним безпосередньо на місцях влучань, щоб постраждалі одразу розуміли, куди звертатися та яку допомогу можуть отримати. 

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Теги: Київщина пожежа рятувальники будинок обстріл ДСНС

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