Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас

Володимир Зеленський: Росія хоче, щоб ми і світ забули про Крим

Президент наголосив, що росіяни окупували Крим та виростили сепаратистів на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія буде готова віддати Донбас, якщо Україна забуде про окупований Крим. Проте, за його словами, півострів ніхто не забуде. Про це повідомляє глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.

«Я так розумію, що йдеться про Крим. Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували та виростили сепаратистів на Донбасі», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни будуть готові віддати Україні Донбас, якщо ми забудемо про Крим.

«Крим ніхто не забуде», – підсумував глава держави.

Раніше Зеленський вже казав, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.