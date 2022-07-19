Росія зосередилася на захопленні Сіверська і Бахмута – ISW
Окупанти активізували наступ на Авдіївку
На поточному етапі війни Кремль зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За інформацією Інституту, зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з Командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня тільки підтверджує ситуацію.
Зазначається, що Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності і артилерійських систем.
Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм – Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.
Уточнюється, що ISW вперше виявила пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.
Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.
У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.
Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.
ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.
Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута і активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.
Ключові висновки
Зустріч російського Міноборони з керівництвом Східного угруповання військ в Україні свідчить про те, що на даному етапі кампанії Кремль не зосереджуватиметься на взятті Слов’янська, а натомість надасть перевагу спробам захоплення Сіверська та Бахмута.
Ймовірні спроби президента Росії Володимира Путіна покласти тягар підтримки операцій в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян, можуть викликати опір в етнічних анклавах у Росії.
Російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.
Російські війська активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.
Російська влада продовжує інтегрувати окуповані території в російську торгівельну економіку.
Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.
Разом з тим рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр».