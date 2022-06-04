У Сєвєродонецьку гаряче, рашисти поливають місто вогнем (відео)

Найбільше пошкоджено будинків в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Гірському

Загалом за минулу добу на Донбасі відбито дев’ять атак ворога

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, підтягують «гарматне м’ясо» з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк штурмують, точаться бої. Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали «на навчання», – інформує Гайдай.

За інформацією начальника ОВА, вчора окупанти намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, але ЗСУ не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівка.

Також рашисти знову наступали на Устинівку, успіху не мали.

«Загалом за минулу добу на Донбасі відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА «Елерон» та два БПлА типу «Орлан-10», – повідомив Гайдай.

Росіяни вбили вчора трьох мешканців Гірської громади. В самому Гірському загинула мати з дитиною, в Золотому – чоловік.

Також знайдено тіло чоловіка, який загинув ще три дні тому – теж в Гірському.

Найгарячіше в Сєвєродонецьку, рашисти постійно поливають місто вогнем, палають багатоповерхівки. Є поранені.

По області більше 40 руйнацій житлового фонду. Найбільше пошкоджено будинків в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Гірському.

Раніше повідомлялося, що мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області.