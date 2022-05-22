Росіяни спалили підручники з історії України

Так виглядає «денацифікація» України від росіян

Світлину знищених книг опублікувала посол Великої Британії в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс оприлюднила фото спалювання росіянами книжки з історії України. Світлину вона опублікувала на своїй Twitter-сторінці.

«Спалювання українських підручників з історії не є денацифікацією. Це навпаки», – написала дипломатка.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також відреагував на світлину.

«Так виглядає «денацифікація» України від росіян. «Там, де спалюють книги, скоро почнуть спалювати і людей», – писав колись Гейне. Але окупанти не встигнуть – розплата прийде значно раніше», – прокоментували у Центрі.

Раніше білоруська влада заборонила продавати на території країни роман Джорджа Орвелла «1984». Твір був заборонений на усій території СРСР (тобто і у Білоруській РСР) до 1987 року. Перше видання роману білоруською вийшло 1992-го, 2020 року видавництво «Янушкевіч» перевидало англійський бестселер.

Зазначимо, кілька років тому у Росії заборонили книжку Яна Новака-Єзьоранського «Східні роздуми» про відносини Польщі, Литви, Білорусі, України та Росії.

Нагадаємо, раніше директор видання «Наша Ніва» Анастасія Ровдо в інтерв’ю «Главкому» розповіла про стан білоруської журналістики, чого найбільше бояться білоруси та чому Росія важлива для її країни.

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