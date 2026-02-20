Головна Вінниця Новини
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди розслідують слідчі, призначені відповідні експертизи
фото: Національна поліція України

Відбулось зіткнення між вантажними автомобілями MAN i DAF

Неподалік с. Туча Вінницького району сталася аварія. Внаслідок цього загинув водій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася 19 лютого. За попередньою інформацією, відбулось зіткнення між вантажними автомобілями MAN i DAF. Внаслідок аварії 68-річний керманич DAF госпіталізований, 48-річний водій MAN був доставлений до лікарні, де згодом помер.

На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий фото 1

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди розслідують слідчі, призначені відповідні експертизи.

До слова, вранці 19 лютого у селищі Ставище у Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та позашляховика. Рятувальникам довелося деблокувати постраждалих із понівеченого легковика.

Також правоохоронці Київщини з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Фастівщині, внаслідок якої госпіталізовано 58-річного чоловіка. 

