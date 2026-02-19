Головна Вінниця Новини
Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів

Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території, уклав договір підряду із окупаційною адміністрацією РФ

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у пособництво державі-агресору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території, з метою допомоги державі-агресору уклав договір підряду із окупаційною адміністрацією РФ.

«Предметом цього договору було технічне обслуговування транспортних засобів, що перебувають у використанні окупаційної адміністрації держави-агресора, а також закупівля за власні кошти та постачання запасних частин і витратних матеріалів. Суд належним чином повідомляв обвинуваченого про розгляд справи у суді, проте у судові засідання обвинувачений не з`являвся», – йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування будь-яких рівнів, займатися підприємницькою діяльністю на строк 15 років та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

До слова, мешканка Херсона, на ім'я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років.

