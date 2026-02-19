Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів

Обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території, уклав договір підряду із окупаційною адміністрацією РФ

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у пособництво державі-агресору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території, з метою допомоги державі-агресору уклав договір підряду із окупаційною адміністрацією РФ.

«Предметом цього договору було технічне обслуговування транспортних засобів, що перебувають у використанні окупаційної адміністрації держави-агресора, а також закупівля за власні кошти та постачання запасних частин і витратних матеріалів. Суд належним чином повідомляв обвинуваченого про розгляд справи у суді, проте у судові засідання обвинувачений не з`являвся», – йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування будь-яких рівнів, займатися підприємницькою діяльністю на строк 15 років та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

До слова, мешканка Херсона, на ім'я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років.