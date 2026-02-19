На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться

На кордоні з Молдовою перебудовують пункт пропуску «Бронниця–Унгурь»

На Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця–Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення у Вінницькій області.

В.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області Олег Бабій провів виїзну нараду безпосередньо на об'єкті в Могилеві-Подільському районі. Під час візиту Олег Бабій проконтролював темпи будівництва нових інфраструктурних елементів. Наразі робочі бригади зосереджені на підготовці основи для розширення дорожнього полотна та монтажі інженерних мереж.

«Розвиток прикордонної логістики залишається пріоритетним напрямком нашої роботи», – зазначають у Службі відновлення.

Проєкт модернізації, який фінансується з державного бюджету (минулого року на початковий етап було виділено 60 млн грн), передбачає облаштування додаткових коридорів для в'їзду та виїзду, зведення нових приміщень для митної та прикордонної служб та впровадження систем швидкого зчитування даних та покращення організації руху.

Розширення зони пропуску в Бронниці дозволить суттєво розвантажити основний пункт у Могилеві-Подільському. Очікується, що після оновлення пропускна спроможність пункту зросте в 1,5–2 рази.

Незважаючи на активне будівництво, пункт пропуску продовжує працювати у звичному режимі.

