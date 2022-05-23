Депутати Польського сейму відвідали Вінницю. Вперше після вторгнення РФ
«Польща стала першою країною, яка одразу відреагувала на вторгнення Росії»
Депутати Польського сейму Томаш Костусь та Войцех Круль вперше за час повномсштабної війни прибули до Вінниці. Європейські політики поспілкувалися з українцями, які постраждали від дій РФ.
На базі гуртожитку одного з професійно-технічних училищ для них провели екскурсію, аби показати, як живуть вимушені переселенці. Окрім того, поспілкувалися з людьми з Луганщини, Маріуполя, Сєверодонецька – хтось виїхав звідти цілими родинами, комусь пощастило менше.
Як розповів заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний, візит делегації з польських міст Катовіце та Ополе став для депутатів особистим, адже в себе вдома вони теж всіма силами допомагають українцям – вимушених біженців з України там найбільше.
«Польща стала першою країною, яка одразу відреагувала на вторгнення Росії, а також сконцентрувала своїм прикладом допомогу з усього Європейського Союзу. До Вінниці постійно приходять вантажі з гуманітаркою з різних польських міст. В умовах війни ця підтримка надзвичайно цінна. Втім, цей приїзд можна назвати й особистим. У Войцеха Круля проживає кілька родин з України, серед них є й ті, що виїхали з Вінниці – саме у вінничанки Ольги в Польщі народилася донька Олександра», – сказав Андрій Очеретний.
Він також додав, що вже наступного тижня від польських партнерів очікуємо на гуманітарний вантаж – лікарські засоби для потреб медичних закладів Вінниці. Обговорювали й можливості поліпшення умов проживання в гуртожитку, де зупинилися ВПО.
«Зараз наша спільна мета – залучити закордонних партнерів до поліпшення умов проживання в гуртожитку. Ми вже дійшли згоди з німецькими партнерами GIZ щодо ремонту даху та верхнього – дев’ятого поверху. Крім того, сподіваюся, з'являться нові можливості з передачі гуманітарних місій. Впевнений, що паливна криза зрушиться з місця за допомогою наших польських партнерів уже найближчим часом», – додав він.
Як зазначив Войцех Круль, рішення приїхати у Вінницю зумовлене тим, що поляки прагнуть підтримати Україну на всіх рівнях в ці важкі часи.
«Український народ нам дуже близький. Понад три мільйони українців зараз знайшли прихисток в Польщі, ми всюди чуємо українську мову, тому вже дуже добре розуміємо її», – сказав Войцех Круль.
Його колега, Томаш Костусь був розчулений історіями людей, які постраждали від війни і додав, що й в подальшому Польща буде підтримувати Україну всіма можливими способами.
«Допомагати Україні – це наш християнський, політичний, громадянський обов'язок. Наша офіційна делегація до гостинної Вінниці – це не єдиний крок до співпраці. Сьогодні в Україні перебуває також наш президент Анджей Дуда, він має виступити в парламенті України вперше від 24 лютого», – сказав Томаш Костусь.
Джерело: Vinbazar