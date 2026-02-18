Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма
Посадовця сільради судитимуть за хабар в ухиленні від мобілізації
фото: Національна поліція України

Затримали посадовця у листопаді 2025 року під час отримання ним неправомірної вигоди

У Вінницькому районі заступник селищного голови пообіцяв військовозобов’язаному за грошову винагороду посприяти в ухиленні від мобілізації. Тепер посадовець постане перед судом за свої дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Фігурант обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, впливі на прийняття рішення посадовою особою, а також перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що затримали чоловіка у листопаді 2025 року під час отримання ним неправомірної вигоди. Тоді він пообіцяв місцевому жителю, який є військовозобов’язаним, виготовлення фіктивних документів, необхідних для відстрочки від мобілізації за $1 тис. Згодом змінив вид «оплати» на талони – 500 л бензину і 500 л дизелю (еквівалент 60 тис. грн), для себе й інших осіб, які мали бути залучені до оформлення документації.

До слова, у Запоріжжі місцевий адвокат пропонував за 20 тис. грн оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та в такий спосіб уникнути мобілізації. За даними слідства, такий специфічний «імунітет» від мобілізації адвокат запропонував чоловікові, який звернувся до нього за юридичною допомогою, щоб змінити місце військового обліку.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок.

Теги: корупція в Україні ухилянти Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі
Заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції
21 сiчня, 19:27
За даними слідства, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
9 лютого, 18:24
Зазначається, що мінімальний приріст став можливим завдяки згуртованості суспільства, зокрема під час протестів проти фактичної ліквідації НАБУ та САП
Індекс сприйняття корупції: як змінилися позиції України у 2025 році
10 лютого, 09:09
Гетманцев про роботу нового очільника БЕБ Цивінського: ми не бачимо результатів
«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського
19 сiчня, 14:42
Олександр Клименко зробив заяву про корупцію в Україні
Скільки нардепів IX скликання мають підозру в корупційних злочинах? Відповідь САП
26 сiчня, 17:52
Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі
2 лютого, 21:48
Під час передачі «авансу» у розмірі $5 тис. від одного з «клієнтів», слідчі затримали організатора схеми
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
4 лютого, 16:41
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Вчора, 11:28

Новини

В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки
В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки
Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма
Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма
У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків
У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua