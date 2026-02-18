Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма

Затримали посадовця у листопаді 2025 року під час отримання ним неправомірної вигоди

У Вінницькому районі заступник селищного голови пообіцяв військовозобов’язаному за грошову винагороду посприяти в ухиленні від мобілізації. Тепер посадовець постане перед судом за свої дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Фігурант обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, впливі на прийняття рішення посадовою особою, а також перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що затримали чоловіка у листопаді 2025 року під час отримання ним неправомірної вигоди. Тоді він пообіцяв місцевому жителю, який є військовозобов’язаним, виготовлення фіктивних документів, необхідних для відстрочки від мобілізації за $1 тис. Згодом змінив вид «оплати» на талони – 500 л бензину і 500 л дизелю (еквівалент 60 тис. грн), для себе й інших осіб, які мали бути залучені до оформлення документації.

До слова, у Запоріжжі місцевий адвокат пропонував за 20 тис. грн оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та в такий спосіб уникнути мобілізації. За даними слідства, такий специфічний «імунітет» від мобілізації адвокат запропонував чоловікові, який звернувся до нього за юридичною допомогою, щоб змінити місце військового обліку.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок.