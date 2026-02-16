Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах

Станом на ранок ситуація на дорогах Вінниці стабільна

Через погіршення погодних умов в Україні дорожні служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє «Главком».

Івано-Франківщина

Як повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, станом на ранок проїзд автошляхами державного значення забезпечено. Дорожники здійснюють очищення покриття від снігу та обробку протиожеледними матеріалами.

На дорогах державного значення працювали 56 робітників та 44 одиниці спецтехніки. На автошляхах місцевого значення залучено 37 працівників і 15 одиниць спецтехніки. «Просимо водіїв бути обережними, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху», – наголошує очільниця Івано-Франківської ОВА.

Вінниччина

Також дорожні служби Вінниччини перейшли на посилений режим роботи. Спецтехніка 15 лютого була готова до розчищення снігу та обробки доріг протиожеледними матеріалами.

«Закликаємо вас бути максимально обережними на дорогах державного значення, уникати дальніх поїздок, якщо вони не є критично необхідними. дотримуватися безпечної дистанції та не заважати роботі снігоприбиральної техніки. У разі виникнення проблемних ситуацій на трасах області телефонуйте на цілодобову «гарячу лінію»: 067 552 62 27», – зауважує служба відновлення у Вінницькій області.

За даними відділу оперативного реагування «Цілодобова варта», снігоочисна та посипальна техніка безупинно працює від вчорашнього вечора. Протягом минулої доби до виконання відповідних заходів було залучено понад 30 машин шляхового управління. Станом на ранок ситуація на дорогах Вінниці стабільна. Громадський транспорт курсує згідно з розкладом.

Чернівці

До того ж у Чернівцях через різке зниження температури повітря відбулося обмерзання дорожного покриття. У звʼязку з цим комунальний транспорт курсує зі збільшеним інтервалом. Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління.

Київ

Зокрема, Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста.

Зауважимо, що синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 лютого.