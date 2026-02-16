Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
На Прикарпатті дорожні служби працюють у посиленому режимі
фото: скриншот з відео

Станом на ранок ситуація на дорогах Вінниці стабільна

Через погіршення погодних умов в Україні дорожні служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє «Главком».

Івано-Франківщина

Як повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, станом на ранок проїзд автошляхами державного значення забезпечено. Дорожники здійснюють очищення покриття від снігу та обробку протиожеледними матеріалами.

На дорогах державного значення працювали 56 робітників та 44 одиниці спецтехніки. На автошляхах місцевого значення залучено 37 працівників і 15 одиниць спецтехніки. «Просимо водіїв бути обережними, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху», – наголошує очільниця Івано-Франківської ОВА.

Вінниччина

Також дорожні служби Вінниччини перейшли на посилений режим роботи. Спецтехніка 15 лютого була готова до розчищення снігу та обробки доріг протиожеледними матеріалами.

«Закликаємо вас бути максимально обережними на дорогах державного значення, уникати дальніх поїздок, якщо вони не є критично необхідними. дотримуватися безпечної дистанції та не заважати роботі снігоприбиральної техніки. У разі виникнення проблемних ситуацій на трасах області телефонуйте на цілодобову «гарячу лінію»: 067 552 62 27», – зауважує служба відновлення у Вінницькій області.

За даними відділу оперативного реагування «Цілодобова варта», снігоочисна та посипальна техніка безупинно працює від вчорашнього вечора. Протягом минулої доби до виконання відповідних заходів було залучено понад 30 машин шляхового управління. Станом на ранок ситуація на дорогах Вінниці стабільна. Громадський транспорт курсує згідно з розкладом.

Чернівці

До того ж у Чернівцях через різке зниження температури повітря відбулося обмерзання дорожного покриття. У звʼязку з цим комунальний транспорт курсує зі збільшеним інтервалом. Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління.

Київ

Зокрема, Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста.

Зауважимо, що синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 лютого.

Читайте також:

Теги: Івано-Франківщина Чернівці Вінниччина негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
25 сiчня, 05:55
Стовп електромережі нахилився вбік після пошкодження під час льодовикової бурі в Оксфорді, штат Міссісіпі
У США є загиблі через зимовий шторм
26 сiчня, 22:59
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
22 сiчня, 10:01
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрила ожеледь
26 сiчня, 20:59
Синоптики найближчими вихідними прогнозують в Україні морози до –20 °C та ожеледицю
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
28 сiчня, 15:11
Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
29 сiчня, 16:06

Новини

Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua