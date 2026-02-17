Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків
Фігурантці оголошено про підозру, вона перебуває під вартою
колаж: glavcom.ua

Зловмисниці загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

У Вінниці правоохоронці викрили жінку, яка збувала наркотики через поштомат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Викрили жінку оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю Вінницького райуправління. В одному з поштоматів Вінниці вона встигла залишити замовлення з вмістом близько 100 г наркотиків, при собі також мала заборонені речовини.

«У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання підозрюваної вилучили ще близько 200 г кратома, який був спакований для відправки, та близька 60 г нерозфасованого наркотичного засобу. Крім того, виявили електронні ваги та пакувальні матеріали. Вилучені речовини направлені на експертизу. Загальна вага становить близько 400 г», – йдеться у повідомленні.

Фігурантці оголошено про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Усі обставини, джерело походження забороненої речовини та інші причетні особи встановлюються.

До слова, Нацполіція та Служба безпеки України провели масштабну спецоперацію, у результаті якої затримано 16 учасників організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили постачання кокаїну з Латинської Америки та його масовий збут у столичному регіоні.

Теги: Вінниця наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Вінниччині пошкоджено навчальний заклад
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
7 лютого, 09:58
Особу стрілка встановили – це місцевий житель
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК
6 лютого, 10:45
Зловмисник втік та протягом двох тижнів переховувався від слідчих в різних областях
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок
6 лютого, 06:50
У Вінниці прогриміли вибухи
У Вінниці прогриміли вибухи
3 лютого, 06:31
Невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік
У Вінниці чоловік стріляв у групу оповіщення ТЦК
1 лютого, 15:28
У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях
Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові подробиці та версії трагедії
28 сiчня, 11:06
Працівникам поліції загрожує позбавлення волі до 12 років
У Вінниці поліцейські під час допиту довели підозрюваного до клінічної смерті
26 сiчня, 13:03
Німеччина передала Україні жителя Хмельниччини через вирок за збут наркотиків
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
21 сiчня, 09:08
Окупант був здивований реакцією рідних на його дзвінок
Дідусь і бабуся не впізнали онука-окупанта та влаштували йому допит під час дзвінка з полону
17 сiчня, 20:15

Новини

У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків
У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Негода в Україні: що наразі відбувається на дорогах
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua