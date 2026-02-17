У Вінниці правоохоронці викрили нову схему збуту наркотиків

Фігурантці оголошено про підозру, вона перебуває під вартою

Зловмисниці загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

У Вінниці правоохоронці викрили жінку, яка збувала наркотики через поштомат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Викрили жінку оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю Вінницького райуправління. В одному з поштоматів Вінниці вона встигла залишити замовлення з вмістом близько 100 г наркотиків, при собі також мала заборонені речовини.

«У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання підозрюваної вилучили ще близько 200 г кратома, який був спакований для відправки, та близька 60 г нерозфасованого наркотичного засобу. Крім того, виявили електронні ваги та пакувальні матеріали. Вилучені речовини направлені на експертизу. Загальна вага становить близько 400 г», – йдеться у повідомленні.

Фігурантці оголошено про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Усі обставини, джерело походження забороненої речовини та інші причетні особи встановлюються.

