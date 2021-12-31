Американський літак над Донбасом, Порошенко виграв суд у Шарія. Останній день року за хвилину

Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та вартість газу для певних виробників

Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному суді

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному суді справу за позовом Анатолія Шарія. Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.

Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він – «не український журналіст» і «працює на Росію».

Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне.

В Україні рекордно подорожчали огірки та помідори

З огляду на те, що сезон реалізації в українських тепличних комбінатах добігає кінця, наразі основна пропозиція помідорів та огірків в точках продажу – імпортна. Це основний чинник, який вплинув на здорожчання цих товарів. Також свою роль в цьому процесі зіграв і передноворічний ажіотаж на ринках та в супермаркетах.

Ціна на місцевий тепличний огірок наразі становить 60-70 грн/кг ($2,21-2,57/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Імпортний огірок не набагато б'юджетніший варіант – ціна на нього стартує від 50 грн/кг ($1,84/кг), що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

Концентрація військ РФ біля кордонів України сягнула безпрецедентних масштабів

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори. Найактивніше перекидання військ за останній місяць фіксують в областях на північний схід від українського кордону. Цы регіони не межують із непідконтрольними Україні територіями Донбасу.

Великі місця зосередження російських сил – Клинці та Климово Брянської області, менше ніж за 50 км і 10 км від кордону з Україною відповідно.

Головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

Українська новорічна ялинка перебуває у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

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На сайті зазначили, що київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд. А саме місто – гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.

Американський літак вдруге за тиждень провів розвідку над Донбасом

Американський літак проводив розвідку над східною територією України. Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN. Метою розвідувального борт а був збір даних про військову обстановку в регіоні.

Це вже другий політ повітряного судна ВПС США цього тижня. Так, 27 грудня два американські розвідувальні літаки, що володіють унікальними можливостями для збору інформації, здійснили в політ над східною частиною України неподалік від окупованої території. Це одна з перших подібних операцій американської армії, повідомляв журнал Forbes.

Відомий сирзавод призупиняє виробництво через високі ціни на газ

Генеральний директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» (АТ «Молочний альянс») Володимир Бартошак направив листа комерційним партнерам підприємства з попередженням, що з 1 січня підприємство змушене буде частково виконувати заявки на продукцію з подальшим припиненням виробництва.

Причиною такого рішення директор підприємства назвав енергетичну кризу. «Ми розуміємо, ситуація, яка склалась на енергетичному ринку України, спричинена комплексом ресурсних, технологічних, політичних та економічних причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру», – говориться в листі.

Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та ціну газу для певних виробників

Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня становитиме 24%, йдеться у постанові уряду №1435.

Норма постанови розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

Борошно пшеничне вищого сорту

Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці)

Хліб житньо-пшеничний

Яйця курячі категорії С1

Птиця (тушка куряча)

Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1%.

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