Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному суді

Прихильники Анатолія Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка

Проросійський блогер вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він – «не український журналіст» і «працює на Росію»

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному суді у справі за позовом Анатолія Шарія. Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.

Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він – «не український журналіст» і «працює на Росію».

Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п’ятого президента України невідомий у юрбі людей запитав: «чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?». Порошенко відповів: «Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію».

13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов’язав Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в «Урядовому кур’єрі», а також заплатити 1 537 гривень судового збору.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.

Верховний суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Варто зазначити, що прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.

До слова, цього місяця у Харкові двох депутатів «Партії Шарія» позбавили мандатів.

Раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

24 вересня СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія».

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Також політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.