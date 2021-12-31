- «Ми вціліли». Події-2021: українська версія

Політики, культурні та громадські діячі розказали, чим їх вразив рік, що минає

Буремний 2021 рік добіг кінця. Лавина політичних скандалів, яка захопила ЗМІ та соцмережі, залишаться в історії: «Вагнергейт», Pandora Papers, відставка спікера Разумкова, конфлікти у парламентській монобільшості…

Поза тим, в країні відбувались процеси, які можна без перебільшення вважати знаковими. Їхній вплив відчуватиметься далеко за межами 2021-го. Серед таких: загострення ситуації на фронті, старт продажу сільгоспземлі, ухвалення законів про деолігархізацію, рекордний урожай та одна з найгостріших за всю історію країни енергетичних криз. У 2021-му влада увійшла у конфлікт із найбагатшим бізнесменом країни, ця історія також матиме своє продовження у прийдешньому році.

І якщо теми продажу землі чи деолігархізації, комусь може здаватися, торкаються не усіх, то пандемія, з якою ми починаємо третій рік спільного життя, змінила кожного з нас.

«Главком» звернувся до відомих та авторитетних людей, які представляють різні сфери, з проханням розказати, що 2021 рік залишив по собі: і для них, і для країни? Кожен з наших коментаторів обирав події зі знаком «плюс» та «мінус».

Лариса Ніцой письменниця, мовна активістка

Події зі знаком «плюс»:

Розробка Стратегії популяризації пропагування читання в Україні на 2021-2025 рр., що є вкрай важливим, оскільки читання є запорукою економічного процвітання нашої країни. Стратегія, сподіваюсь, найближчим часом буде ухвалена.

Те, що були відхилені більшість законопроєктів п’ятої колони: наприклад, проєкт Макса Бужанського зі «Слуги народу» з нападками на мову.

Нарешті у парламенті лежать два законопроєкти про українську ідентичність. Сподіваюсь, депутати проголосують за кращий. Українську ідентичність стирали багато сотень років, нарешті ми дійшли до того, що її треба відновлювати.

Український культурний фонд цьогоріч фінансував україноцентричні проєкти. Влітку було проведено багато патріотичних фестивалів, видавалися книжки, організовувалися зустрічі із письменниками.

Події зі знаком «мінус»:

В Україні продовжують знімати українські фільми російською мовою, які сприймаються як російські. Тобто ми примножуємо культурний простір РФ. Я не проти продажів наших фільмів росіянам – нехай наші кіновиробники заробляють гроші, але в Україні вони повинні транслюватися українською мовою.

До нас продовжують їздити російські гастролери – у часи війни таке ганебне явище слід було давно заборонити.

Досі не штрафують телеканали-порушники мовного закону.

Олег Покальчук

соціальний і військовий психолог

Події зі знаком «плюс»:

Призначення нового Головнокомандувача – Валерія Залужного.

Призначення нового міністра оборони – Олексія Резнікова.

Події зі знаком «мінус»:

Перетворення Білорусі з фактору ризику на факт небезпеки.

Зростання ковід-дисидентства і конспірології.

Олександр Пономарьов

народний артист України

Події зі знаком «плюс»:

Чотири треки, які я випустив цього року потрапили на найвищі сходинки YouTube. Для мене це в новинку, раніше я з YouTube не працював.

Події зі знаком «мінус»:

Коронавірус.

Побоювання щодо російської військової агресії.

Анжеліка Рудницька

заслужена артистка України

Події зі знаком «плюс»:

Ми пережили цей рік, вціліли від коронавірусу.

Відбулося певне пом’якшення ковідних обмежень, ми змогли винирнути зі своїх «шкарлупок», бачитися, спілкуватися.

У людей з очей почала спадати пелена: вони почали включати критичне мислення і відмовлятися від захоплення владою. Причому тут річ навіть не у прізвищах тих, хто при владі, бо потрібно просто вміти не піддаватися на красиві обіцянки, а бути вимогливими.

Завдяки підтримці Українського культурного фонду я створила красиву телеверсію «Територія РіздвА. Зимова містерія».

Події зі знаком «мінус»:

Тривалий час працівники культури не могли заробити собі на життя.

Українські керманичі не зробили висновків із коронавірусної ситуації, ніхто не вклав гроші у розвиток нашої науки – ми закупаємо вакцину з-за кордону.

Віялові відключення світла, хтось скаржиться, що вдома недостатньо тепло.

Роман Сініцин

волонтер

Події зі знаком «плюс»:

Початок системної роботи із російськими агентами впливу, зокрема, щодо Медведчука, позакривали його інфопомийки, які впливали на порядок денний.

Відставка Авакова. Для мене особисто це дуже важлива подія, ми з однодумцями років чотири цього добивалися.

Деолігархізація. Це поки що більшою мірою декларації про те, що держава боротиметься з приватними монополіями. Як мінімум про це почали говорити. Зокрема, це стосується Ріната Ахметова, і мені це подобається.

Події зі знаком «мінус»:

Ситуація з російськими військами на кордоні.

Коронавірус, низькі темпи вакцинації, поява цілої індустрії можливостей купити сертифікат, що свідчить про корумпованість системи. Так, внаслідок цього Італія закрилась для українців, і я думаю, кілька інших країн послідують її прикладу.

Богдан Бенюк

народний артист України

Події зі знаком «плюс»:

Підтримка України американських демократів на чолі з президентом США Джо Байденом.

Те, що на посаді міністра закордонних справ досі працює Дмитро Кулеба.

Зміна влади у Німеччині: Меркель пішла, на її місце прийшов симпатик України.

Події зі знаком «мінус»:

Відсутність міцного українського вектора у керівництва нашої держави.

Популізм, яким користується наш президент.

Нечесність з боку керівництва держави, прояви державної зради, зокрема, історія з «вагнерівцями».

Олександр Жук

учитель інформатики, лауреат Global Teacher Prize Ukraine

Події зі знаком «плюс»:

Я став вчителем року – лауреатом Global Teacher Prize Ukraine.

Нам з дружиною вдалося стати VIP-парою року Запоріжжя за версією журналу VIP-club. Для мене це дуже важливо, оскільки це підтримка сімейних цінностей.

В освітньому закладі, де я працюю (Запорізька школа-інтернат для дітей з порушенням слуху «Джерело»), мені вдалося створити освітній простір «Джерело Hub».

Події зі знаком «мінус»:

Карантин, через який не вдалося відвідати багато заходів, де я мав бути спікером. Довелося дуже багато сидіти вдома, водночас у цьому «мінусі» є і «плюс»: я зміг проводити багато часу зі своєю дитиною.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Критерії відбору вчителів можна подивитися тут. Читайте також: Найкращий учитель року Олександр Жук: В іншій країні я був би ніким

Тарас Марусик

журналіст, публіцист, експерт з питань мовної політики

Події зі знаком «плюс»:

Низка нечувано твердих заяв у бік Росії від західного політикуму.

Набуття чинності 16 січня норми мовного закону щодо сфери обслуговування. Обслуговувати державною мовою почали скрізь, крім, я б сказав, Харкова. Навіть в Одесі обслуговують українською.

Провал антимовних законопроєктів авторства Бужанського.

Події зі знаком «мінус»:

Скандал із «вагнергейтом».

Німеччина продовжувала лобіювати «Північний потік-2», до того ж з’ясувалося, що Ангела Меркель блокувала постачання Україну захисної зброї.

Продовження спроб з боку влади повернути російську мову викладання у вищу школу.

Спроби повернення російської мови на телебачення на тлі мовчанки Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Сергій Костинський

ексчлен Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Події зі знаком «плюс»:

Перемога Сергія Стерненка у судовій війні, яку проти нього ініціювала «антимайданна мафія» в оточенні Володимира Зеленського. Ця перемога означає, що громадянське суспільство сьогодні здатне чинити опір системі, яку, спираючись на Офіс президента, будують лідери та функціонери «Антимайдану».

Перемога в судах, після довготривалого ув’язнення, військового Андрія Антоненка, медиків та волонтерок Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Представникам влади, які ініціювали ув’язнення Антоненка, Кузьменко та Дугарь, стало очевидно, що «справа Шеремети», яку вони намагалися побудувати за рахунок військових та волонтерів, розвалюється. Для суспільства цей рух у бік світла означає, що в нашій країні суцільне беззаконня рано чи пізно терпить крах.

Події зі знаком «мінус»:

Ув’язнення російською окупаційною владою в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших кримських татар — після проведення Офісом президента «Кримської платформи».

Переслідування Кремлем кримських татар, створення кримцям та українцям образу екстремістів переконують, що українська держава повинна реалізовувати жорстку політику «дзеркальних відповідей» Російській Федерації: російській владі, російському бізнесу, громадянам РФ.

Фактичне знищення нинішньою владою кримського медіахолдингу ATR, який з 2015 року вів інформаційну боротьбу за Крим як на території півострова, так і на теренах материкової України. Припинення повноцінної держпідтримки означає одне: нинішня влада капітулює перед Кремлем у питанні повернення Криму.

Фальсифікація виборів у парламент у Черкаській, Вінницькій, Івано-Франківській областях, та повернення влади до використання адміністративного ресурсу. Цей кейс говорить про те, що влада «готується» до парламентських та президентських виборів, і вони знову будуть схожі на фарс, який відбувався за часів Кучми та Януковича.

Початок створення президентського медіахолдингу з державних телеканалів «Дом», «Рада» та окремих приватних телеканалів й радіостанцій. Для українців цей рух означає, що у влади не залишилося інших інструментів боротьби за збереження рейтингів, крім запровадження цензури та створення системи державної пропаганди. Впевнений, що наступним до президентського медіахолдингу може увійти «Суспільне».

«Вагнерґейт». В системі влади, побудованої Зеленським, Богданом та Єрмаком, працюють російські агенти та агенти російського впливу.

Нова хвиля переслідування Петра Порошенка. На жаль, влада знову намагається переломити хребет української опозиції. Якщо їй вдасться це зробити, в України вже не буде майбутнього — всі політичні сили почнуть домовлятися з Офісом президента.

Ірма Вітовська

заслужена артистка України

Події зі знаком «плюс»:

Я розпочала роботу у п’яти кіно- і ще одному телепроєкті.

Проведення Культурного форуму.

Події зі знаком «мінус»:

Через карантинні обмеження не судилося у 2021-му втілити заплановані театральні проєкти.

Я зумисне не говорю про економічні проблеми чи коронавірус, бо вважаю, що кожен мав би коментувати лише ті речі, у яких є компетентним.

Андрій Зелінський

військовий капелан

Події зі знаком «плюс»:

Проведення «Кримської платформи».

Ухвалення закону про військових капеланів – фактично це потужний розрив із радянським минулим.

Події зі знаком «мінус»:

Пандемія.

Микола Канішевський

журналіст, телеведучий

Події зі знаком «плюс»:

Україна залишається не бідною країною. Гляньте, скільки з‘являється в Києві і навколо новобудов. Таких темпів будівництва нема в жодній країні Європи. Подивіться на кількість нових торгово-розважальних центрів, супермаркетів, які працюють цілодобово. Найкращий вибір товарів. Черги біля кас і повні візки продуктів. Це бідність? Ніде в містах Європи нема такої великої кількості дорогих автівок, як у Києві.

Дороги стали кращими. Такого темпу будівництва я, проживши шість десятків років, не пам‘ятаю. Подорожуючи Україною, я бачу це на свої очі.

Документи в паперовому вигляді відходять в минуле.

Події зі знаком «мінус»:

Велика спільна біда: коронавірус. Пішли в засвіти кілька десятків людей, з якими був знайомий.

Сучасне телебачення. За цей рік кілька каналів перетворилися в пропагандистські машини, захищаючи при цьому «свободу слова», де вона і не ночувала. Я розчарований роботою багатьох своїх колег. Але не осуджую. Кожен колупає свою копійку, як може. Зійдуть вони з екрану, завтра будуть інші з тією ж риторикою.

Набирає обертів ейджизм. Це сумно. Я добре знаюся на цій темі і далі буду займатися поважними, бо комусь потрібно їх возвеличувати. Вони в Україні на узбіччі життя.

Значно погіршилася інфраструктура Києва. Наш громадський транспорт найгірший в Європі. Він хаотичний, незручний і в якому до цього часу розраховуються готівкою. Такого нема уже в Тбілісі і Баку, не кажучи уже про європейські міста. Вийдіть з аеропорту Жуляни і спробуйте знайти зупинку громадського транспорту. Це не просто: 800 метрів з валізою до тролейбусної зупинки. Я особисто не можу розібратися, які маршрутки і автобуси куди їдуть. А, як бути угорцю, поляку чи німцю, які прилетіли погуляти Києвом?

Триває війна.

Наталія Сокирчук, «Главком»