Концентрація військ РФ біля кордонів України сягнула безпрецедентних масштабів

Росія активно перекидає війська в регіони, які не межують із не підконтрольними Україні територіями Донбасу

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори. Про це повідомляють аналітики розсліду вальної групи Conflict Intelligence Team (CIT).

Найактивніше перекидання військ за останній місяць фіксують в областях на північний схід від українського кордону. У CIT підкреслили, що ці регіони не межують із не підконтрольними Україні територіями Донбасу.

Великі місця зосередження російських сил – Клинці та Климово Брянської області, менше ніж за 50 км і 10 км від кордону з Україною відповідно. Дослідник виявив на знімку з радіолокації ще один табір у лісі на захід від Клинців, який зовсім нещодавно почали заповнювати військовою технікою. Табір розташований на території містечка №15 колишньої військової частини №10 876 (розформована 2013 року), який був складом артилерійських боєприпасів.

Зосередження техніки за знімками радіолокації можна простежити і на південь від селища Климове, на місці колишньої 1329-ї Центральної бази засобів зв'язку, що сусідить з аеродромом Климове.

Аналітики вважають, що техніку, яка концентрується в Клинцях та Климові, розвантажують на різних залізничних станціях Брянської області, звідки вона прямує автошляхами до місць тимчасової дислокації.

Також у CIT зазначають, що останніми тижнями у Брянській області почали з'являтися засоби армійської ППО: у Брянську 28 грудня було знято транспортні машини 9Т229, які перевозять ракети зенітних ракетних комплексів «Бук-М1».

Крім того, на полігоні Погоново Воронезької області за місяць значно збільшилася кількість техніки, яка належить першій гвардійській танковій армії (ГТА) Західного військового округу РФ. Туди ж прибув щонайменше один комплекс «Бук» у повному складі.

Скупчення військової техніки та намет зафіксовано на полігоні Постоялі Двори в Курській області.

Також триває нарощування військової присутності Росії і в Криму. На початку грудня компанія Maxar поширила супутниковий знімок місця зберігання техніки в селищі Новоозерне за 100 км від кордону з Херсонською областю України. CIT вважають, що у червні туди було переміщено техніку 58 армії, перекинуту з Північного Кавказу і яка провела навчання у квітні цього року. З 4 до 8 грудня кількість техніки в цій точці збільшувалася, а до 28 грудня почала зменшуватися, що свідчить про те, що машини перекидають в інше, поки не встановлене місце.

Аналітики роблять висновок, що до Нового року концентрація техніки біля кордонів з Україною та в Криму сягнула безпрецедентних масштабів, найімовірніше, перевищивши квітневі показники. Крім танків, артилерії та інших бойових машин фіксують перекидання техніки та засобів ППО.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.